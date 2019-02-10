سيالة يعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين لبحث الملف الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سيالة اجتمع مع مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاثرين ويلبارغر وذلك بمقر وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن وجرى خلال الاجتماع التباحث حول تعزيز التعاون بشأن الأمن والدفاع، لاسيما في مجال مكافحة المجموعات الإرهابية، وتعزيز القدرات الوطنية في تأمين الحدود، ومكافحة تسلّل المجموعات المسلحة وشبكات التهريب عبر الحدود.

وأكدت المسؤولة الأمريكية عزم حكومتها الاستمرار في تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني في المجالات المذكورة، بما في ذلك تعزيز برامج بناء القدرات.

كما اجتمع سيالة، بمقر وزارة الخارجية الامريكية بواشنطن مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة اس فينون وتم خلال الاجتماع التباحث حول سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع النفط والغاز، والتعاون المستقبلي في قطاع الطاقات المتجددة وتم التأكيد على أهمية توطيد الأمن والاستقرار بما يضمن سلامة المنشآت النفطية لاستمرار الحفاظ على انتاج النفط والغاز، المصدر الأساسي للاقتصاد الليبي، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي كافة.

كما تم دعوة الجانب الليبي إلى المشاركة في معرض هيوستن لقطاع النفط الذي سيعقد في الحادي عشر من مارس القادم.

والتقى سيالة، أيضا في البيت الأبيض مع سيريل سارتر كبير مديري مجلس الأمن القومي وتم خلال اللقاء استعراض التحديات الأمنية والسياسية الراهنة التي تواجه العملية الانتقالية، وخاصة فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور وعقد الانتخابات هذا العام، كما تم التركيز على التحديات المتعلقة بمكافحة المجموعات الإرهابية وشبكات التهريب عبر الحدود وأكد المسؤول الأمريكي خلال اللقاء على التزام حكومته بمواصلة تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني في جهودها للدفع بالعملية السياسية، ومواصلة تقديم الدعم التقني لبرامج بناء القدرات في المجالات الأمنية ودعم بناء المؤسسات ذات العلاقة.

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