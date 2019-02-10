مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار بنينا بنغازي

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاحد، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية اسطنبول 08:20 متوقع تأخير الى الساعة 12:30

الليبية تونس 09:15

البراق تونس 10:00 متوقع تأخير الى الساعة 12:00

البراق طرابلس 14:00

الليبية اسطنبول 15:10 متوقع تأخير الى الساعة 16:00

ليبيا للطيران الاسكندرية 16:00

الافريقية تونس 17:00 متوقع تأخير الى الساعة 22:00

البراق طرابلس 19:40

الليبية طرابلس 21:30

الليبية جدة 00:30

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 9:00 متوقع تأخير الى الساعة 11:00

الليبية تونس 13:45

البراق طرابلس 16:30

الافريقية اسطنبول 17:15 متوقع تأخير الى الساعة 20:00

البراق تونس 18:20 متوقع تأخير

ليبيا للطيران الاسكندرية 20:15

الليبية طرابلس 20:40

الليبية اسطنبول 22:15

الافريقية تونس 02:00 قبل فجر الاثنين

الليبية جدة 07:30 صباح الاثنين

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