حالة الطقس اليوم الأحد (10 فبراير)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية امتداد مرتفع جوي يعمل على اعتدال الطقس على أغلب مناطق البلاد اليوم وغدًا.

وأشارت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، إلى امتداد تأثير المنخفض الجوي، المتمركز جنوب أوروبا بداية من يوم الثلاثاء، على مناطق الشمال بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح نشطة وباردة.

ونوهت إلى تكاثر السحب وهطول أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية، وقد تمتد إلى بعض مناطق الدواخل، وتعرف هذه الفترة من السنة في الموروث الشعبي باسم «قرة العنز».

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