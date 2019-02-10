مؤسسة النفط وشركة البريقة ترحبان بقرار النائب العام

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بقرار النائب العام القاضي بضبط أصحاب محطات وقود متورطين في تهريب المحروقات إلى الخارج.

وشددت المؤسسة في بيان لها السبت، على ضرورة القضاء على عمليات التهريب التي تكلف الدولة خسائر مالية تصل إلى أكثر من 750 مليون دولار سنويا، داعية إلى ضمان إيصال الوقود للمواطنين في كافة المناطق وبيعه بالسعر المعتمد من قبل شركة البريقة، وفق البيان.

وكان مكتب النائب العام قد أصدر الخميس الماضي، أوامر ضبط وإحضار بحق أكثر من 100 شخص من أصحاب محطات توزيع الوقود بتهمة بيع المحروقات بغير سعرها القانوني وتهريبها إلى الخارج.

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