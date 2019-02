المتوسط:

قامت مجموعة مسلحة مجهولة باختطاف عميد بلدية حي الأندلس السابق نجم الدين حمزة بالقرب من بوابة الجبس في العاصمة طرابلس مساء السبت.

وأكد شقيق نجم الدين ، خلال تصريحات صحفية له، ” إن سيارة معتمة سوداء وأوقفت أخيه قبل أن يقتاده مُلثمون داخلها إلى جهة غير معلومة”.

وأكمل ، ” أن المجموعة المُلثمة أخلت سبيل مرافق أخيه فيما لم يُعرف مصير عميد البلدية السابق حتى الآن”.

