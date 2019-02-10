ما هو موقف بعثة الأمم المتحدة من عمليات الجيش بالجنوب؟

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حصر العمليات العسكرية في الجنوب على مكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة.

وذكرت البعثة في بيان لها “جميع الأطراف بمسؤوليتهم في ضمان سلامة المواطنين وتأمين ثروات البلاد التي هي ملك لجميع الليبيين وذلك عبر الابتعاد كليا عن استهداف المرافق الاقتصادية وعدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة والتقيد التام بالقانون الإنساني الدولي”.

وشددت البعثة “على ضرورة حصر جميع العمليات العسكرية في مكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة في الجنوب” معربة عن “استعدادها التام للمساعدة في تقريب وجهات النظر وتعرض مساعيها الحميدة لهذا الغرض” مذكرة “جميع الأطراف بضرورة الالتزام بضبط النفس وتغليب لغة الحوار”.

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