الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأحد‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاحد أن الطقس يميل للاعتدال هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق ليبيا بينما تتكاثر السحب بداية من يوم الثلاثاء على مناطق الشمال وفرصة سقوط أمطار متفرقة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الثلاثاء والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-21) مْ وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الثلاثاء.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من يوم الثلاثاء مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين ( 14 – 19 ) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (13) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من مساء يوم الثلاثاء.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-21) مْ وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية بوجه عام والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح ما بين (18- 21) مْ وتسجل انخفاض بداية من مساء يوم الثلاثاء.

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