التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ، مساء السبت ، في أديس أبابا مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل.

وناقش اللقاء آخر التطورات في ليبيا. وجدد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

