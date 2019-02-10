حكومة الوفاق تشكو “القيادة العامة للجيش” إلى مجلس الأمن

قدم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير المهدي المجربي، شكوى رسمية من حكومة الوفاق الوطني ضد “القيادة العامة للجيش ” إلى مجلس الأمن.

وقال السفير المهدي المجربي في رسالة إلى مجلس الأمن، ليل السبت، «إن طائرة حربية تابعة للقيادة العامة بالمنطقة الشرقية قامت بغارة جوية على أحد المهابط بحقل الفيل النفطي، في الوقت الذي كانت فيه طائرة مدنية تابعة للخطوط الليبية تحمل عددًا من الجرحى للعلاج في طرابلس».

ونقل المجربي طلب حكومة الوفاق إلى مجلس الأمن بـ«اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مثل هذه الأعمال، وبشكل فوري، وإلزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ووقف أي هجوم يعرِّض مؤسسات الدولة للخطر».

ونقلت «رويترز»، عن مهندس بحقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد، قوله إن قوات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية نفذت، السبت، «أربع ضربات جوية تحذيرية قرب الحقل»، موضحًا «أن المستهدف من التحذير هو علي كنه آمر منطقة سبها العسكرية الذي عينه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأسبوع الماضي».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية