مباحثات ليبية أمريكية حول الأوضاع الإنسانية في ليبيا

التقت عضو مجلس الدولة “نجاة شرف الدين”، مسؤولة الملف الليبي بوزارة الخارجية الامريكية، “جينيفيف بيمان” ومسؤولة مكتب حقوق الإنسان بالوزارة “مارسي هودجز”، ومسؤولة مكتب الشؤون الليبية في دائرة الشؤون المغاربية في الخارجية الأمريكية “أليس شوكلا”، ومسؤول مكتب شؤون الشرق الأدنى بقسم حقوق الإنسان بالخارجية الأمريكية “عاصم علي”، ومديرة مكتب الشؤون الليبية في الوزارة “وورث أندرسون”.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاءات مناقشة دور المرأة الليبية في المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى آثار الحرب والأزمة السياسية والاقتصادية على المرأة الليبية، وعدم الاستقرار النفسي، وآثاره في القيام بواجباتها، والأضرار النفسية على النساء اللواتي فقدت أزواجهن وأبناهن في الحرب.

وتطرق الاجتماع لحقوق الشباب والآثار السلبية للحرب، وتأثير غلاء المعيشة على تدهور حياتهم اليومية، وحقوق الأطفال، وآثار المعيشة الصعبة وبيئة الحروب على شخصيتهم وسوء البيئة التعليمية.

وبحث الاجتماع أيضا سوء الوضع الصحي في المستشفيات وغلاء الأدوية، وغلاء العلاج في الخارج، ووفاة بعض الأطفال حديثي الولادة، والمهجرين والنازحين وحقهم في العودة إلى بيوتهم وأهاليهم في الشرق، والجنوب، وعدم توفر مستشفيات ولادة ما ينتج عنه حالات وفيات، والسبل الكفيلة بمعالجة هذه المشاكل.

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