علي كنه يكذّب تقريراً رفعته حكومته لمجلس الأمن حول قصف حقل الفيل

رفعت حكومة الوفاق تقريرا لمجلس الأمن حول قصف طائرة تابعة للجيش الليبي محيط مطار حقل الفيل النفطي بعد خرق حظر الطيران المفروض على المطار من قبل طائرة مدنية قادمة من طرابلس كانت تقل الفريق علي كنه.

وذكرت حكومة الوفاق في تقريرها، أن القصف أوقع أضرارا جسيمة بالبنية التحتية لمدرج المطار والحقل النفطي، إلا أن الفريق علي كنه الذي كان على متن الطائرة ذكر في تصريحات ليل السبت، أن القصف لم يصب المطار وكان في المنطقة المحيطة به ولم يحدث أي أضرار.

وطالبت حكومة الوفاق مجلس الأمن باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف تلك الأعمال وإلزام كافة الاطراف الليبية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتأكيد على أن لا مجال لحل عسكري للأزمة السياسية ودعوتها للتوقف عن تنفيذ أي هجمات مسلحة تعرض مؤسسات الدولة للخطر.

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