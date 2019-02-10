حملة لتحسين المظهر الخارجي لمدارس بني وليد

أطلقت مراقبة التعليم في بني وليد، حملة تطوعية تحت عنوان “مدرستي” من أجل تحسين المظهر الخارجي للمؤسسات التعليمية بالمدينة، برسم عدد من الرسومات والشعارات والأقوال والحكم على جدران المدارس ورياض الأطفال وإزالة الكتابات المسيئة.

وقال مدير مكتب التواصل والإعلام بمراقبة تعليم بني وليد، عمر صالح إن الحملة تتضمن مناقشة ظاهرة الكتابة على الجدران مع طلاب وطالبات المدارس ومعرفة الأسباب التي تدفع الطلبة لممارسة هذا السلوك الخاطئ وغير الحضاري وكيفية معالجته بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم.

وأضاف صالح أن الحملة “تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على نظافة مدننا والحد من هذا السلوك غير الحضاري الذي يشوه المظهر العام، حيث تحمل بعض الكتابات أحياًنا ألفاظًا غير أدبية”.

وأشار صالح، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن النشاطات التي تشرف عليها مراقبة التعليم بمدينة بني وليد خلال العام الدراسي الحالي 2018- 2019 م.

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