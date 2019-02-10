عقوب يثمن خطة وزارة الصحة بإدارة الأزمة في درنة

ثمن وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، بخطة وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة في إدارة الأزمة في درنة.

وثمن عقوب دور كافة العاملين بالوزارة بمختلف مسمياتهم، وكذلك دورهم بتقديم الخدمات العلاجية والاسعافية، ومساندتهم للقوات المسلحة في حربها على الاٍرهاب، واستعادة مدينة درنة من قوي العبث والظلام.

وبين عقوب اهتمام الوزارة وحرصها على وضع خطط للطوارئ على مستوى الوزارة والمستشفيات، يتم مراجعتها وتحديثها بشكل دائم لتكون جاهزة للتطبيق والتفعيل بدقة حال إعلان الطوارئ في أي وقت، وتأمين الاتصال والتواصل مع غرف العمليات في المستشفيات والمراكز الصحية ومع غرف العمليات في الوزارة .

وشدد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، على ضرورة التعاون والتنسيق والتواصل الدائم مع القوات المسلحة وجميع الجهات المعنية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا