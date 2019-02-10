ضبط خاطف العمالة الوافدة في بنغازي

تمكن أعضاء التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص يقوم بتهريب العمالة الوافدة واحتجازهم والإفراج عنهم في وقت لاحق بمقابل مادي.

ونوه مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية الأمن، النقيب أحمد ضوء المسماري، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إلى ضبط شخص متلبس يقوم بنقل عمالة مصرية مهربة من مدينة البيضاء إلى بنغازي في حقيبة سيارته الخلفية، وذلك بناء على معلومات للتحريات العامة وبعد البحث والتحري والتأكد من صحتها.

واعترف المقبوض عليه بالتهمة المنسوبة إليه والمقابل المالي الذي سيأخذه مقابل الإفراج عن العمالة الوافدة وهو 2500 دينار، وأنه تعاون مع أحد أقاربة في المدينة لنقلهم إلى بنغازي لإتمام عملية نقلهم وتهريبهم، وفق المسماري.

وجرى تسليم المتهم للجهات المختصة، فيما تلاحق الجهات المختصة الشخص الآخر.

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