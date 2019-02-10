الناظوري ينفي صدور قرار بمنع الوقفة الاحتجاجية في بنغازي

نفى رئيس أركان القوات المسلحة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الفريق عبدالرازق الناظوري الأخبار المتداولة التي تفيد بصدور قرار بمنع إقامة وقفة احتجاجية في مدينة بنغازي تحت شعار «بنغازي تحررت وتنتخب».

وأكد المكتب الإعلامي في بيان أطلعت «بوابة الوسط» على نسخه منه، أن لا صحة للآخبار المتداولة والتي عبر بعض وسائل الإعلام والتي وصفها بقنوات الإرهاب والممولة من الخارج والغرض منه هو التحريض على القوات المسلحة عن طريق بث الأكاذيب.

وأوضح البيان، أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق مكفول بموجب الدستور الليبي و بما لا يتعارض أو يخالف الأمن العام والإضرار بالممتلكات العامة و الخاصة، داعيا المواطنيين لتوخي الحذر من مثل هذه القنوات المحرضة.

ونظم العشرات من الناشطين بالمجتمع المدني وقفة احتجاجية في بنغازي يوم الجمعة الماضية للمطالبة بإجراء الانتخابات البلدية.

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