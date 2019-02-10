بلدية سبها: إجراءات أمنية ضد مخالفات سائقي السيارات

أصدرت بلدية سبها تعميمًا بشأن اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية جديدة للأجهزة الأمنية لضبط المخالفين أثناء قيادة المركبات.

ويقضي التعميم، الذي أطلعت «بوابة الوسط» على نسخه منه، بإزالة التعتيم عن كل المركبات الآلية ومخالفة سائقي السيارات غير المرخصة، ومنع قيادة المركبات دون لوحات أو إجراءات، ومصادرة أي أسلحة أو ذخائر بحوزة السائقين.

وطالبت بلدية سبها، في التعميم الموجه إلى آمر جهاز الدعم المركزي وقوة مكافحة الإرهاب بالقيادة العامة، وآمر جهاز الدعم المركزي العام، مدير أمن مديرية سبها ومدير جهاز البحث الجنائي، فرض القانون وإرساء الأمن والاستقرار وسيادة الدولة.

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