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ماذا قالت البعثة الأممية بشأن الأوضاع في الجنوب؟

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حصر العمليات العسكرية في الجنوب على مكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة.

وذكرت البعثة في بيان لها “جميع الأطراف بمسؤوليتهم في ضمان سلامة المواطنين وتأمين ثروات البلاد التي هي ملك لجميع الليبيين وذلك عبر الابتعاد كليا عن استهداف المرافق الاقتصادية وعدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة والتقيد التام بالقانون الإنساني الدولي”.

وشددت البعثة “على ضرورة حصر جميع العمليات العسكرية في مكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة في الجنوب” معربة عن “استعدادها التام للمساعدة في تقريب وجهات النظر وتعرض مساعيها الحميدة لهذا الغرض” مذكرة “جميع الأطراف بضرورة الالتزام بضبط النفس وتغليب لغة الحوار”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يا غسان يا سلامة : فاقد الشيء لايعطيه : هذا هو الوضع في بلدك مأساوي بأمتياز فكيف ستحقق الاستقرار في ليبيا :

    سلطت وسائل الإعلام العربية والدولية الضوء على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان عشية
    حادث انتحار مواطن لبناني حرقا بسبب الأعباء والصعوبات المالية التي كان يعاني منها مع عائلته.

    الحكومة اللبنانية الجديدة
    © REUTERS / HANDOUT
    لبنان… مجلس الوزراء يقر خطة عمل الحكومة
    وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” أن المواطن اللبناني، جورج زريق، أقدم على حرق نفسه أمام مدرسة أولاده في منطقة الكورة الواقعة شمالي لبنان بسبب أوضاعه الاقتصادية الصعبة حتى عجز عن دفع أقساط أولاده المدرسية.
    وبحسب الصحيفة، فإن أكثر من نصف اللبنانيين يعانون من هذه الأزمة وذلك بسبب الأقساط المدرسية المرتفعة في المدارس الخاصة وقلة المدارس العامة التابعة للدولة وتدني مستواها التعليمي.

    وتشير الأرقام إلى أن التعليم الخاص ما قبل الجامعي يستقطب 69 % من التلاميذ، في حين يلجأ إلى التعليم الرسمي 31 في المائة منهم.

    كما أشار محللون اقتصاديون إلى أن النسبة المئوية التي ينفقها الأهل على الأقساط في لبنان، هي الأعلى بين المتطلبات الحياتية التي تحتاجها العائلة بعد الاستشفاء. ويتراوح القسط المدرسي من ثلاثة آلاف دولار إلى عشرة آلاف دولار أو أكثر في عدد من المدارس التي تصنف “محترمة”.

    أما المعدل الوسطي للأقساط في المدارس الكاثوليكية أو العلمانية في لبنان، فيقارب خمسة آلاف دولار، في حين أن الحد الأدنى للرواتب هو 450 دولارا شهريا.

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