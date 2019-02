مساعد وزير الدفاع الأمريكي تناقش كيفية تأمين الحدود الليبية

المتوسط:

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني عن عدد من لقاء وزير الخارجية محمد سيالة مع عدد من المسئولين الأمريكيين.

وأكدت الوزارة ، خلال بيانات لها اليوم الأحد،” إن سيالة التقى ، يوم الجمعة الماضي، مع كاثرين ويلبارغر مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، وذلك بمقر وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن”.

وأكملت الوزارة ،” أنه تم خلال الاجتماع التباحث حول تعزيز التعاون بشأن الأمن والدفاع، لاسيما في مجال مكافحة المجموعات الإرهابية، وتعزيز القدرات الوطنية في تأمين الحدود، ومكافحة تسلّل المجموعات المسلحة وشبكات التهريب عبر الحدود”.

وأضافت الوزارة ،” إن المسئولة الأمريكية أكدت عن عزم حكومتها الاستمرار في تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني في المجالات المذكورة ، بما في ذلك تعزيز برامج بناء القدرات”.

