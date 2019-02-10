10 كتائب في أوباري تعلن تبعيتها للقيادة العامة ..وتطالب الرئاسي عدم إرسال قوات عسكرية

أخبار ليبيا24

أعلن آمري عدد من الكتائب التابعة لمنطقة أوباري تبعيتها للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

وأعلن آمري الكتائب أيضًا في بيان لهم – تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه – تأييدهم عملية تحرير الجنوب التي أطلقها القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد أمرى الكتائب أنهم على استعداد تام لتنفيذ الواجب المنوط بهم من قبل القيادة العامة ، مستنكرين المحاولات غير المجدية للوقوف أمام تقدم القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية .

واستهجن آمري الكتائب الاعتداء على القوة المحايدة المكونه من قبيلة الحساونة و التي لها فضل لا ينسى على مكونات أوباري الاجتماعية، بحسب البيان.

وطالبوا في بيانهم حكومة الوفاق عدم السماح بقدوم أية قوات عسكرية للمنطقة الجنوبية و الوقوف مع القوات المسلحة لتوفير الأمن و الأمان للمواطنين في المنطقة، داعينها إلى تقديم الخدمات للمواطنين و تنمية المنطقة .

يشار إلى أن الكتائب التي اعلنت تبعيتها للقيادة العامة هي:

كتيبة 134 مشاة اوباري

كتيبة 42 مشاة حقل الشرارة

كتيبة 191 مشاة حقل الشرارة

كتيبة 175 مشاة أوباري

كتيبة 146 مشاة أوباري

كتيبة 173 مشاة أوباري

كتيبة 193 مشاة أوباري

كتيبة 163 مشاة أوباري

كتيبة 159 مشاة أوباري

كتيبة 30 مشاة حقل الشرارة.

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