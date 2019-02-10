بالفيديو.. وسائل إعلام تشادية تبث تسجيلا لـ 250 متمردا الفارين من ليبيا

انجمينا-العنوان

بثت وسائل إعلام حكومية تشادية لقطات لـ 250 متمردا فروا من ليبيا، بعد العملية العسكرية التي أعلنتها القوات المسلحة العربية الليبية في الجنوب الغربي.

ويشكل المتمردين ما قوامه كتيبتين معارضتين سلموا أنفسهم أمس السبت إلى الجيش التشادي والفرنسي عقب فرارهم من ليبيا.

ويظهر التسجيل من بينهم أربعة قادة يعرب أحدهم عن ندمهم لقتالهم ضد حكومة بلادهم ويؤكد على حد قوله بأن ليبيين بينهم أشخاص محددين من مصراتة كانوا يمدونهم بالسلاح بالاتفاق مع زعيمهم “تيمان آرديمي” المطلوب للنائب العام في طرابلس منذ مطلع الشهر الماضي.

وكانت قد نفذت مقاتلات سلاح الجوي العربي الليبي، الجمعة الماضية، ضربات جوية استهدفت ثلاثة تجمعات للعصابات التشادية وحلفائها بالقرب من مدينة مرزق جنوب ليبيا.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية