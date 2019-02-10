بعد "الطائرة المقصوفة"… حكومة الوفاق تفاجئ الجيش الليبي بإجراء دولي

وقال السفير المهدي المجربي، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن “طائرة حربية تابعة للجيش الوطني نفذت غارة جوية على أحد المهابط بحقل الفيل النفطي في الوقت الذي كانت فيه طائرة مدنية تابعة للخطوط الليبية تحمل عددا من الجرحى للعلاج في طرابلس”، وذلك وفقا لصحيفة “الأيام” الليبية.

ونقل المجربي، طلب حكومة الوفاق إلى مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مثل هذه الأعمال وبشكل فوري وإلزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ووقف أي هجوم يعرض مؤسسات الدولة للخطر”.

وكان الجيش الليبي، قد نفذ غارة استهدفت مهبط الطائرات في حقل الفيل النفطي، في رسالة تحذيرية، بحكم أن الجيش يقوم بعملية عسكرية مفتوحة تشمل مناطق جنوب البلاد، وذلك منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

يأتي ذلك، فيما دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، القصف وأشار، في بيان رسمي، إلى أن القصف استهدف طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الليبية كانت تقل جرحى ومصابين لتلقي العلاج في طرابلس.