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تنبيه لمُنتسبي الأمن المركزي تاجوراء

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء جميع مُنتسبيها بضرورة الالتزام بالحضور إلى المقر يوم الأربعاء القادم عند تمام الساعة الـ8 صباحاً، وذلك لحضور زيارة وفد ديوان المُحاسبة التي من المنتظر أن يُجريها للمقر.

وأشارت الإدارة في بيان لها إلى أنه يتوجب على جميع المُنتسبين الحضور بالقيافة العسكرية التامة عند الوقت المُحددة، تنفيذاً لتعليمات مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد علي فتح الله.

وشددت الإدارة بأن العناصر المُخالفين للتعليمات سيتحمّلون مسؤولية عدم حضورهم وتوقيف مرتباتهم من قبل الديوان والعقوبات الإدارية التي ستُتخذ في حقهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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