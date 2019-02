المتوسط:

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة الأفريقية.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مصر على رئاسة الإتحاد الإفريقي وناقش مع الرئيس المصري المسائل الإقليمية بما فيها تطبيق خطة الأمم المتحدة في ليبيا.

The post الأمين العام للأمم المتحدة يناقش مع ” السيسي ” تطبيق خطة البعثة الأممية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية