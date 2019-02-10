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حملة صيانة مُوسّعة لشوارع طبرق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت شركة “رحاب المدينة” للمُقاولات العامة أعمال الصيانة والترميم لجُملة من الطرق الرئيسية والشوارع المُتهالكة بمدينة طبرق، اليوم الأحد.

وانطلقت أعمال الشركة بحضور الدعم المركزي والحرس البلدي ورجال قسم المرور في طبرق، ومن بين الأماكن المُستهدفة من الحملة: طريق القاعدة البحرية والمسطبة وجزر القوس.

وتأتي هذه الحملة بتعليمات من قبل رئيس المجلس التسييري طبرق، فرج بوالخطابية، بالتعاون مع مدير مكتب المشروعات في طبرق.

وأثنى المجلس التسييري طبرق على مجهودات وتعاون الشركة المُنفّذة للصيانة مع البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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