حملة صيانة مُوسّعة لشوارع طبرق

باشرت شركة “رحاب المدينة” للمُقاولات العامة أعمال الصيانة والترميم لجُملة من الطرق الرئيسية والشوارع المُتهالكة بمدينة طبرق، اليوم الأحد.

وانطلقت أعمال الشركة بحضور الدعم المركزي والحرس البلدي ورجال قسم المرور في طبرق، ومن بين الأماكن المُستهدفة من الحملة: طريق القاعدة البحرية والمسطبة وجزر القوس.

وتأتي هذه الحملة بتعليمات من قبل رئيس المجلس التسييري طبرق، فرج بوالخطابية، بالتعاون مع مدير مكتب المشروعات في طبرق.

وأثنى المجلس التسييري طبرق على مجهودات وتعاون الشركة المُنفّذة للصيانة مع البلدية.

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