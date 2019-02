المتوسط:

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا.

وناقش اللقاء الأوضاع في ليبيا وأخر مستجدات الأزمة الليبية وكيفية الخروج منها عبر التسوية السياسية التي تنهي الأزمة.

