مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن يطالب بالرد على قصف حفتر لمطار حقل الفيل

طالب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، صالح المجربي، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الأعمال العسكرية، التي يشهدها الجنوب الليبي، عقب قصف طائرة حربية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر لحقل الفيل النفطي، جنوب البلاد.

ودعا المجربي مجلس الأمن في رسالة وجهها إلى رئيسه، اناتليو نادونع مابا، إلى إلزام كل الأطراف السياسية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتأكيد على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، ودعوتها للتوقف عن أي أعمال عسكرية تعرض مؤسسات الدولة للخطر.

وأكدت رسالة المجربي أن الطائرة الحربية التي قصفت مهبط حقل الفيل النفطي، تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، موضحا أنها قصفت أثناء وجود طائرة مدنية، كانت تقل جرحى ومصابين إلى العاصمة الليبية طرابلس.

ووصفت الرسالة هذا العمل بالإرهابي، وأنه يعد انتهاكا لكافة القوانين الدولة والإنسانية والمعاهدات الليبية.

وأوضح المجربي، أن هذا العمل الذي وصفه بالعبثي يشكل نوعا من الاستفزاز والتصعيد، محملا المسؤولية لمرتكبيه الذين عرضوا حياة المدنيين ومصدر رزق الليببين للخطر، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، التي ما فتئت تدعو إلى تجنيب المدنيين الأهوال والأخطار، وتجنيب المنشآت النفطية أية أعمال حربية.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد وجه وزارة الخارجية التابعة لحكومته، بعرض القصف الجوي، الذي استهدف حقل الفيل، جنوب ليبيا، أمس السبت، على مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما وصفه بالعبث المدمر.

واعتبر المجلس في بيان إدانة قصف الحقل عملا إرهابيا، لا تسمح بارتكابه كافة القوانين والمعاهدات الدولية، وتعتبره جريمة ضد الإنسانية، مضيفا أنه يهدف إلى جر البلاد لمواجهات دامية تمد من عمر الأزمة.

وبين المجلس أن هذه المحاولة مدانة من قبل الشعب الليبي، الذي يتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها السلام، محملا المسؤولية كاملة لمرتكبي هذا القصف، بحسب البيان.

وأوضح المجلس الرئاسي، أن طائرة مجهولة استهدفت طائرة مدنية تابعة للخطوط الليبية، كانت تقل جرحى ومصابين من حقل الفيل لتلقي العلاج في العاصمة طرابلس.

وأضاف المجلس أن القصف الصاروخي استهدف مدرج المطار والبنية التحتية للحقل الذي يعد أحد الحقول الرئيسية في جنوب البلاد، وأحد مصادر رزق الليبيين.

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