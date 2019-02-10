صحة الوفاق الليبية تتعهد بدعم مراكز علاج العقم في أنحاء البلاد

أكد وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم، أن الوزارة ستدعم المراكز العامة المتخصصة في علاج العقم، بمختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأوضح هيثم خلال اجتماعه أمس السبت، برئيس اللجنة الوطنية لتشخيص وعلاج العقم إسماعيل فورتية، وممثلين عن مركز علاج العقم بطرابلس، أن الوزارة ستعمل على مراجعة اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم عمل مراكز علاج العقم، إضافة إلى مراجعة الضوابط المتعلقة بعمل المهن الطبية في معامل التخصيب.

وأعرب وكيل الصحة عن رغبة الوزارة في التنسيق مع وزارة التعليم، لتنفيذ برامج تدريبية للعناصر الطبية المتخصصة في العمل بمراكز علاج العقم، يمنح بموجبها شهائد “ماجستير” للمتدربين؛ إضافة إلى إدماج العلوم المعملية في هذا المجال ضمن المناهج التعليمية.

وأشار هيثم إلى أن الوزارة متوجهة لتنظيم إجراءات العلاج بالداخل والخارج، وتوفير التقنية والمراكز الطبية والاستشاريين المتخصصين في علاج مرضى العقم؛ ودعم برامج تأهيل وتدريب العناصر الطبية، وإطلاق البرنامج الوطني لعلاج العقم.

من جانبه اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لتشخيص وعلاج العقم إسماعيل فورتية، أن إنشاء مراكز عامة لعلاج العقم تجربة حديثة في ليبيا؛ مؤكدًا على ضرورة أن تتبنى وزارة الصحة تنفيذ برامج تدريبية طويلة الأمد للعاملين في هذه المراكز.

وشدد فورتية على أهمية النهوض بدور المراكز المتخصصة في علاج العقم، من أجل توطين العلاج بالداخل، والحد من هدر ميزانيات الدولة؛ مشيرًا إلى رغبة المواطنين في الحصول على خدمات علاج مرض العقم داخل ليبيا، وفقًا لما رصدته بعض استطلاعات الرأي.

وأوضحت الوزارة أن مركز علاج العقم بمصراتة، شهد ترددًا لأكثر من 15,000 حالة منذ إنشائه، فيما سجل مركز علاج العقم بطرابلس معدل تردد يصل إلى 10,000 حالة.

وأضافت أن المركز الوطني لتشخيص وعلاج العقم بالجبل الأخضر، سجل أول حالة حمل بواسطة الحقن المجهري بالقطاع العام على مستوى المنطقة الشرقية، في الثاني من أكتوبر عام 2015م.

وتابعت أن مركز علاج العقم بمدينة سبها، هو المركز المتخصص الوحيد في علاج تأخر الإنجاب.

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