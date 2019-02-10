تعليم بني وليد يطلق حملة لتحسين مظهر المدارس بعنوان “مدرستي”

أطلقت مراقبة التعليم بمدينة بني وليد حملة تطوعية

بعنوان “مدرستي” لتحسين المنظر الخارجي للمؤسسات التعليمية بالمدينة.

وأوضحت مراقبة بني وليد، السبت، أن هذه الحملة تهدف إلى

رسم عدد من الرسومات والشعارات والأقوال والحكم على جدران المدارس ورياض الأطفال،

وإزالة الكتابات السيئة، وفق صفحة وزارة التعليم الرسمية.

وقال مدير مكتب التواصل والإعلام بمراقبة تعليم بني وليد

عمر صالح، إن الحملة تتضمن مناقشة ظاهرة الكتابة على الجدران، ومعرفة الأسباب التي

تؤدي بالطلاب إلى هذا الفعل.

وأضاف صالح أن هدف هذه الحملة هو توعية جميع أفراد

المجتمع بأهمية المحافظة على نظافة مدننا، والحد من هذا السلوك الذي يشوه المظهر

العام.

يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن أنشطة مراقبة تعليم بني

وليد للعام الحالي ” 2018-2019″، وهي الأولى من نوعها في مراقبات

التعليم بالبلاد.

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