الملف الليبي على طاولة اجتماع السيسي وجوتيرش

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن من بين الملفات التي تم التطرق إليها، الملف الليبي، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والكونغو الديمقراطية.

هذا واستعرض جوتيريش خلال اللقاء، الجهود التي تقوم بها المنظمة الأممية للتوصل لحلول سياسية لمختلف تلك القضايا، حيث اتفق الجانبان، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة إزاء مختلف الملفات الإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

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