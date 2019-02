” أبو الغيط” : يجب إتمام الاستحقاقات الانتخابية الليبية لإنهاء المرحلة الانتقالية

المتوسط:

أكد الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، ” إن الوضع في ليبيا يمثل مسرح تتلاقي فيه كل التحديات التي تواجه قارة إفريقيا “.

وأضاف أبو الغيط ، خلال كلمته فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي،” أنه يجب مساندة الدولة الليبية للوصول بها إلى مرفق الاستقرار”.

وأكمل أبو الغيط ، ” يجب معالجة أزمة المهاجرين في ليبيا وتشجيع الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية “، مضيفا أنه لابد من إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إتمام الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع لها المواطن الليبي.

وأوضح أبو الغيط، ” هناك التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يدعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية” .

