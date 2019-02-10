صحة المؤقتة تشكل لجنة لتفعيل برامج مكافحة العدوى في مدينة ردنة

ليبيا – أصدر وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس السبت تعليماته للقطاع الصحي بدرنة بسرعة تشكيل لجنة لتفعيل برامج مكافحة العدوى والطوارئ والإستقصاء الوبائي وإتخاذ كافة التدابير الإحترازية لما بعد الحرب.

عقوب شدد بحسب المكتب الإعلامي لصحة المؤقتة على أن تكون اللجنة برئاسة مدير إدارة الخدمات الصحية درنة وعضوية مدير مستشفى الوحدة والهلال الاحمر الليبي فرع درنة وذلك لمتابعة تنفيذ برامج مكافحة العدوى لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية والتواصل المستمر مع مكتب مكافحة العدوى بديوان وزارة الصحة بالبيضاء وتزويدها بالتقارير حول سير عملها.

ولفت عقوب إلى أنّ هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص وزارة الصحةفي تنظيم العمل الاداري والفني بالقطاع الصحي ومتابعة إنتظام سير العمل بالخدمات الصحية وتذليل كافة المعوقات ومعالجتها إلى جانب متابعة مجريات الأمور المتعلقة بمتطلبات المرحلة وفق إستراتجية وزارة الصحة في إدارة الأزمة.

وكيل وزارة الصحة ثمن مجهودات الأطقم الطبية المتمثّلة في مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي وإدارة الخدمات الصحية درنة في علاج الجرحى والمصابين بعملية تحرير درنة و رجال الإسعاف والطوارئ في سرعة تقديم الخدمات الإسعافية.

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