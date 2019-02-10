ورشة عمل للتعريف بالعملية الانتخابية في صرمان

نظمت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي صرمان، ورشة عمل حضرها وشارك فيها عدد من الفاعلين ونشطاء المجتمع المدني بالمدينة .

وتأتي هذه الورشة للتعريف بالعملية الانتخابية، وطرق الانتخاب ومواعيد الانتخاب، وشروط الترشح بالنسبة للمرشحين .

وأكد عضو اللجنة لفرعية صرمان فوزي الأجنف، في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن الورشة تهدف إلى التشجيع على العملية الانتخابية للمجالس البلدية، والتي تعتبر من الانتخابات المهمة التي يتم فيها التداول السلمي على السلطة داخل نطاق المدينة .

من جهته، قال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي صرمان ، في تصريح لقناة ليبيا، إن نسبة التسجيل تعد جيدة بالمدينة، مبيناً الاحصائيات تؤكد تسجيل قرابة 13 ألف و700 شخص حتى اللحظة.

إلى ذلك دعا رئيس مجلس الأعيان والقبائل بالمدينة البشير ألوجناح ، كافة أبناء المدينة بشكل خاص، وعموم ليبيا، إلى الانخراط بالعملية الانتخابية، والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

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