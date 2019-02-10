بعثة الأمم المتحدة تحذر من استهداف المرافق الاقتصادية بالجنوب

شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، على

ضرورة الابتعاد عن استهداف المرافق الاقتصادية في الجنوب، وعدم المساس بالمدنيين

تحت أي ظرف، والتقيد الكلي بالقانون الإنساني الدولي.

وطالبت البعثة، وفق بيان على موقعها الرسمي، بحصر

العمليات العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مذكّرة جميع الأطراف

بمسؤوليتهم في ضمان سلامة المواطنين وتأمين ثروات البلاد.

وأبدت البعثة استعدادها الكامل لتقريب وجهات النظر،

داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

يشار إلى أن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الليبية

كان على متنها آمر منطقة سبها العسكرية الفريق ركن “على كنه” قُصفت أثناء هبوطها

بمدرج حقل الفيل النفطي لنقل جرحى الاشتباكات المسلحة بالجنوب إلى طرابلس.

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