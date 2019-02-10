ورشة عمل حول دور الشراكة المجتمعية بالنزاعات في بني وليد

تحت عنوان ” توجيه الشراكة و بناء قدراتها في مجال حساسية النزاع “، وتنظيم منظمة مبادرة التغيير السلمي، عقد بمقر صندوق الضمان الاجتماعي ببني وليد ورشة عمل، حول دور الشراكة المجتمعية في النزاعات.

وشملت الورشة التي حضرتها كاميرا قناة ليبيا، مناقشة عدة محاور، من بينها تحليل حساسية النزاع، والصعوبات التي تواجه عملية بناء السلام، إلى جانب تحديد القضايا المحلية المتعلقة بحساسية النزاع، وتطبيق منهجية التدخل في مواقع النزاع .

هذا وبينت المنظمة، أنها تهدف من خلال برامج وورش عمل تقدمها في عدد من المناطق المدن في البلاد، إلى بناء قدرات السلطات البلدية والكفاءات الشبابية، من أجل تنفيذ خارطة السلم الاجتماعي، والتنمية المحلية.

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