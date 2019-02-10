نائب مصري: الملف الليبي سيكون من أولويات جمهورية مصر بعد تسلمها رئاسة الإتحاد الإفريقي

ليبيا – قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق وعضو البرلمان المصري اللواء حاتم باشات أمس السبت إن تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي سيحقق الكثير من الأهداف.

اللواء باشات أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن رئاسة مصر للاتحاد جاءت برغبة كبيرة وتأييد من الدول الأفريقية وأن هذا التتويج يعد انعكاسا للثقة الكبيرة والدعم الدولي لمصر.

وشدد باشات على أن بعض الملفات ستكون ضمن الأولويات في الفترة المقبلة على رأسها ملفات سوريا وليبيا وفلسطين حيث ستواصل مصر جهودها لحل القضايا العالقة والتوصل إلى توافق دولي لحل القضايا العربية والأفريقية وأنها تولي أهمية كبرى لمنطقة القرن الأفريقي.

هذا ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد.