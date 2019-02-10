وزير الدولة البريطاني: قلقون من تصاعد الأوضاع في جنوب ليبيا

أبدى وزير الدولة البريطاني إليستر بيرت قلقه إزاء تصاعد التوترات في جنوب البلاد.

وحث بيرت في تغريدة له الأحد، جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، واضعاف جهود عمل المبعوث الأممي غسان سلامة، لعقد المؤتمر الوطني الجامع.

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