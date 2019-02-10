السفير الألماني يزور المنطقة الحرة في مصراتة

ليبيا – أجرى سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له خلال اليومين الماضيين زيارة للمنطقة الحرة بمصراتة حيث التقى برئيس مجلس الإدارة الدكتور الحسين عمر بن حميدة و المدراء العامون ومدراء الإدارات.

اللقاء افتتح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمنطقة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة مرحباً بالسفير والوفد المرافق له وبرجال الأعمال في الجمهورية الألمانية للاستثمار بالمنطقة الحرة بمصراتة في المجالات التجارية والخدمية والصناعية.



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وقام مدير الإدارة العامة للاستثمار بتقديم شرحاً وافياً للخطة الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمنطقة الحرة بمصراتة من أجل الرفع بالاقتصاد الوطني الليبي.



ومن جانبه أبدى السفير إعجابه بالرؤية المستقبلية للمنطقة الحرة بمصراتة من خلال مشروع ليبيا بوابة افريقيا، مؤكداً رغبة بلاده في تحقيق أكبر تعاون ممكن على المستوى الاقتصادي في ليبيا عامة ومدينة مصراتة خاصة وذلك من خلال لقاء مرتقب بين رجال أعمال من ألمانيا والمنطقة الحرة بمصراتة في المستقبل القريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية