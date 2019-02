المتوسط:

عقدت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي صرمان، ورشة عمل للتعريف بالعملية الانتخابية، وطرق الانتخاب ومواعيد الانتخاب، وشروط الترشح بالنسبة للمرشحين .

وأكد عضو اللجنة لفرعية صرمان فوزي الأجنف، خلال تصريحات له، “أن الورشة تهدف إلى التشجيع على العملية الانتخابية للمجالس البلدية، والتي تعتبر من الانتخابات المهمة التي يتم فيها التداول السلمي على السلطة داخل نطاق المدينة” .

The post “بلدي صرمان” يعقد ورشة تعريف بالعملية الانتخابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية