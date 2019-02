بريطانيا تعرب عن قلقها من توتر الأوضاع جنوب ليبيا

ليبيا – أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة الجنوبية.

أليستر بيرت حث في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع وتقويض عمل مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامه لعقد المؤتمر الوطني.

Concerned about escalating tensions in South of Libya. Urge all parties to refrain from actions that exacerbate the situation & undermine UN Envoy Salamé’s work to convene Libyan National Conference.

