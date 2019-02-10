السيسي يبحث مع غوتيريش تطبيق خطة الأمم المتحدة في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطبيق خطة الأمم المتحدة في ليبيا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن غوتيريش ناقش مع السيسي المسائل الإقليمية بما فيها تطبيق خطة الأمم المتحدة في ليبيا كما هنأ مصر على رئاسة الإتحاد الإفريقي.

كما عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سلسلة لقاءات بشأن ليبيا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أن سلامة التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موضحة أن الجانبان سيناقشان مع قادة الاتحاد الإفريقي سبل حماية سيادة ليبيا وإنهاء التدخل في شؤونها.

وقال سلامة أنه “بإمكان أفريقيا أن تلعب دوراً رئيسياً في استقرار ليبيا”

كما التقى سلامة وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لمناقشة العملية السياسية الليبية معربا عن تقديره لدعم تونس المستمر لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية

والتقى سلامة كذلك وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل لمناقشة آخر التطورات في ليبيا وجدد مساهل دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

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