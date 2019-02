المتوسط:

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت ، ” أنه يشعر بالقلق من تصاعد التوترات في جنوب ليبيا”.

وأوضح بيرت، خلال تغريدة له عبر تويتر اليوم الأحد، ” أنه يطالب جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وإضعاف جهود عمل المبعوث الأممي غسان سلامة، لعقد المؤتمر الوطني الجامع.

The post بريطانيا تعرب عن قلقها من تصاعد التوترات في جنوب ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية