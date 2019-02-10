أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الأحد‎

لازال الاستقرار سائد في أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي عند افتتاح السوق الموازية اليوم
وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاحد 10 – 2 – 2019
مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة
1 دولار = 4.350 دينار ليبي
1 يورو = 4.920 دينار ليبي
1 جنيه استرليني 5.450 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 0.710 دينار تونسي ( بن قردان )
أما أسعار بيع العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد فتعتبر مستقرة مع انخفاض او ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي :
الدولار الامريكي = 1.3893 دينار ليبي
اليورو : 1.5731 دينار ليبي
الجنيه الاسترليني 1.7984 دينار ليبي
الفرنك السويسري = 1.3885 دينار ليبي
100 ين ياباني = 1.27 دينار ليبي
الريال السعودي = 0.3704 دينار ليبي
الدرهم الاماراتي = 0.3782 دينار ليبي
الدينار التونسي = 0.4549 دينار ليبي
الدرهم المغربي = 0.1456 دينار ليبي
الليرة التركي = 0.2648 دينار ليبي
الايوان الصيني = 0.206 دينار ليبي
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