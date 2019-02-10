أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الأحد‎

لازال الاستقرار سائد في أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي عند افتتاح السوق الموازية اليوم

وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاحد 10 – 2 – 2019

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 4.350 دينار ليبي

1 يورو = 4.920 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 5.450 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.710 دينار تونسي ( بن قردان )

أما أسعار بيع العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد فتعتبر مستقرة مع انخفاض او ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي :

الدولار الامريكي = 1.3893 دينار ليبي

اليورو : 1.5731 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 1.7984 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.3885 دينار ليبي

100 ين ياباني = 1.27 دينار ليبي

الريال السعودي = 0.3704 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.3782 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.4549 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.1456 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.2648 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.206 دينار ليبي

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