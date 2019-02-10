إنشاء مدفن صحي للقمامة بمكب أبوسليم المرحلي

أكد وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ” للاقتصادية ” بأن مكب ابوسليم المرحلي المقام علي مساحة 7 هكتار بحاجة الي عملية تطوير خاصة بعد عديد الشكاوي التي وردت من الاهالي القاطنين في محيطه.

وأضاف تعكف إدارة المشروعات بالوزارة علي وضع تصور نهائي لتنفيذ ” مدفن قمامة صحي ” بمكب ابوسليم المرحلي بالتعاون مع الوكالة الليبية للتنمية والهيئة العامة للبيئة للحد من الاضرار والتلوث الموجود.

وقال من شأن انشاء مدافن صحية داخل البلديات القضاء علي مشكلة تراكم القمامة والتي بدورها سببت أزمة داخل البلديات على مستوى ليبيا.

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