المتوسط:

أعلنت الحكومة التشادية عن اعتقال رئيس أركان المعارضة أرديمي الهارب من ليبيا رفقة المتحدث باسم اتحاد قوى المعارضة.

وكانت قيادة أركان الجيش التشادي قد أكدت أن القوات التشادية أسرت أكثر من 250 “إرهابيا بينهم أربعة من القادة” بعد هروبهم من ليبيا .

