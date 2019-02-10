الحملة الوطنية للتشجير تبدأ في عملية تشجير منطقة فيلا سيلين

أكد مدير اللجنة الاعلامية للحملة الوطنية للتشجير علي جويلي ” للاقتصادية ” البدء في عملية تشجير منطقة فيلا سيلين بالخمس يوم غد الاثنين ضمن الحملة السادسة للتشجير التي تأتي تحت شعار “نغرس شجرة نبني وطن” .

وأوضح ان سبب تأخير انطلاق الحملة يعود الي نقص الشتول والاشجار مضيفاً تم التعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في مسألة توفير الشتول والاشجار سواء مصدات الرياح او بعض الأشجار المثمرة.

وقال يشارك في اعمال الحملة عدد من الجمعيات، المؤسسات،المنظمات،الهيئات النشطاء، المواطنين بالإضافة للكشافة وبعض الأندية الرياضية وهيئة السياحة ووزارات الزراعة والتربية الحيوانية والبيئة، كذلك مشاركة بلدية الخمس والنادي الليبي للسياحة.

يذكر بأن الحملة استهدفت خلال المدة الماضية محمية الشعافيين بمسلاتة.

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