صحة المؤقتة: لدينا خطط جاهزة حال إعلان الطوارئ

أكد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة سعد عقوب اهتمام الوزارة وحرصها على وضع خطط للطوارئ على مستوى الوزارة والمستشفيات يتم مراجعتها وتحديثها بشكل دائم لتكون جاهزة للتطبيق والتفعيل بدقة حال اعلان الطوارئ في اي وقت ولأي سبب وتأمين الاتصال والتواصل مع غرف العمليات في المستشفيات والمراكز الصحية ومع غرف العمليات في الوزارة حسبما أوردت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وشدد عقوب على اهتمام الوزارة بأقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات وضرورة تعزيزها باحتياجاتها من الكوادر لاسيما انها تعمل على مدار 24 ساعة وفي ظل جميع الظروف والأحوال مثمنا دور العاملين في قطاع الصحة في مساندة قوات الجيش بدرنة مؤكدا نجاح تنفيذ خطة وزارة الصحة المؤقتة في ادارة الازمة .

وكانت الوزارة أعطت تعميمات لمديري الصحة والمستشفيات والمراكز التخصصية بضرورة توفير مخزون جيد من الادوية من ميزانية باب التطوير والتحسين فضلا عن توفير مخزون كافي من الاغذية في اقسام التغذية بالمستشفيات وتركز على خطط الطورائ وجاهزية المستشفيات والمراكز الصحية والمولدات الكهربائية وتوفير مخزونات كافية من المحروقات وكذلك توفير كميات احتياطية كافية من الاغطية .

وتشمل الخطط كذلك درجة عالية من الاستعداد والجاهزية للمركبات وخاصة سيارات الاسعاف التي قد يزيد الطلب عليها في الظروف الطارئة .

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