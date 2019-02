المتوسط:

نفت بلدية حي الأندلس ، الأخبار المتداولة حول اختطاف عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي من قبل مجموعة مسلحة.

وأكد البلدية ، خلال بيان لها عبر صفحتها على موقع الفيسبوك ، ” إن العميد موجود وبصحة جيد وهذا الخبر كاذب”.

يذكر إن الأخبار المتداولة أكدت قيام مجموعة مسلحة مجهولة باختطاف عميد بلدية حي الأندلس السابق نجم الدين حمزة بالقرب من بوابة الجبس في العاصمة طرابلس مساء السبت.

The post بلدية حي الأندلس : عميد البلدية ” الفطيسي ” لم يختطف من قبل مجموعة مسلحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية