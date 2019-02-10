بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع جنوب ليبيا

أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط “أليستر بيرت” عن قلقه من الأوضاع في الجنوب الليبي.

ونقلت السفارة البريطانية في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن بيرت قوله “قَـلقُون إزاء تصاعُد التوترات في جنوب ليبيا” مضيفا “نحُث جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي تُؤدي إلى تفاقُم الوضع وإضعاف جُهود عمل المبعُوث الأُممي، غسّان سلامة، لعقد المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا”.

ويشهد الجنوب الليبي عمليات عسكرية أطلقها الجيش لمحاربة التنظيمات المتطرفة وكان الجيش حذر أي طائرة من الإقلاع في الجنوب إلا بعد أخذ الإذن من الجيش إلا أن طائرة مدنية كانت تقل على كنة آمر منطقة سبها العسكرية المكلف مؤخرا من قبل المجلس الرئاسي، قادمة من طرابلس إلى حقل الفيل اخترقت الحظر فقام الجيش بإطلاق طلقات تحذيرية صوبها الأمر الذي أثار لغط حول خرق حظر الطيران ومدى إمكانية استهداف الطائرة.

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