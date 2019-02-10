ألمانيا: قلقون بشأن أوضاع المهاجرين بمراكز الاحتجاز بليبيا

أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفكز، عن قلقه بشأن أوضاع المهاجرين في ليبيا عقب زيارة قام بها لمركز إيواء المهاجرين بسوق الخميس.

وقال اوفكز في تغريدة له بموقع “تويتر” إن زيارته لمركز إيواء المهاجرين بسوق الخميس جرت بالتنسيق مع السلطات الليبية معربا عن قلقه من “ضعف الحماية والرعاية الصحية للمهاجيرين واللاجئين المحتجزين” موضحا أن “الأمر يتطلب المزيد من الجهود من الجميع”.

وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

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