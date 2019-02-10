أبو الغيط يدعو لتشجيع الحوار السياسي في ليبيا

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

وقال أبو الغيط خلال كلمته بقمة الاتحاد الإفريقى الـ 32 والمنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن المنطقتين العربية والأفريقية شهدتا نزاعات مسلحة ولدت أزمات إنسانية كبيرة، وتعد ليبيا تمثل مسرحًا تتلاقي فيه كافة التحديات، ولذلك علينا تجديد التزامنا بمساندتها وتشجيع الحوار السياسي بين أطرافها.

كان أبو الغيط، أكد انه رفض “مباركة الجامعة” قرار مجلس الأمن الذي أدى إلى القيام بالعمليات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليبيا، قائلا: “كان خطأ جسيمًا، وكان ينبغي إتاحة الفرصة للجهد العربي ليحقق مداه قبل اللجوء إلى القوة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

